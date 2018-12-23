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Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da evde tek başına kalan Ela Atalay (8), kilitlediği kapıyı açamayınca, içeride mahsur kaldı

23 Aralık 2018 15:08

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da evde tek başına kalan Ela Atalay (8), kilitlediği kapıyı açamayınca, içeride mahsur kaldı. Çağırılan itfaiye ekipleri, merdivenle balkondan girip, kapıyı açarak Atalay\'ı kurtardı.
​Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi\'nde medyada geldi. Ela Atalay, annesi alt kat komşuya inince açık olan kapıyı kilitledi. Bir süre sonra eve gelen anne, kapının kilitli olduğunu fark edip, kızından açmasını istedi. Ancak Ela Atalay, kapıyı açmayı başaramadı. Bunun üzerine anne, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, merdivenle balkondan girip, kapıyı açtı. Korktuğu için gözyaşlarına boğulan küçük çocuğu annesi teselli etti. 

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