Evde kültür karması

Farklı kültürlerin mekân düzenlemelerine daha yakından göz atarak yaşadığınız mekânda özel bir tarz yaratın.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, farklı kıtalarda keşfedilen desen motif materyal hazinelerinin yepyeni koleksiyonlarda stilize edilmesiyle dekorasyon ülkesinin sınırları iyice flulaşıyor.



Folklorik öğeler, zanaatkâr işleri, el yapımı objeler ve yerel ustaların ellerinden çıkan eserler kente iyice yerleşmiş durumda. Güçlü ve yaygın kültürlerin sembolleri tasarım dünyasına ilham vermeye her zamankinden fazla hazır!



Evlerin dekorasyonuna kişiselleştirilmiş ve eklektik yaklaşım çoğalarak sürüyor. Zamanda yolculuk kavramı geçmişe ait farklı malzemeler sunuyor; bunlar modern yorumlarla birleşerek yepyeni bir kültürel mirası oluşturmak üzere evlerimizin yeni stilini yaratıyorlar. Geçmişin en güzel hazineleri korunup cilâlanıp süslenerek nakışlarla işleniyor. Aşınmış, yıpranmış patine yüzeyler ve donmuş izlenimi yaratan dokular, vintage kumaşlarda kendini yeniden bulmakta.



Global gezginler olarak tanımlanan XXI. yüzyıl insanının evinde her kıtadan, her ülkeden, her kültürden bir iz bulmak mümkün. Asya felsefesi Hindistan'ın mistisizmiyle birleştiriliyor. Afrika'nın sıcağıyla Fas’ın mis kokulu amberleri karışıyor. Kuzeyin soğuk ama yalın ahşaplarının üzerine Japon çiçekleri serpiştiriliyor. Meksika'nın egzotik ve renkli detayları ise Orta doğu’nun desenleriyle harmanlanıyor.



Kültürleri harmanlayan bu mix & match oyununun sonucunda, etnik baskılar ve tribal motifler çok moda oldu. El işçiliği ve zanaatkârların elinden çıkan aksesuarlara ilgi de büyük. Küçük atölyelerden alman ve yerel sanatların simgesi olan çalışmalar evin her yerinde rahatlıkla kullanılabiliyor; özellikle dantel, kâğıt ve cam malzemelerle tasarlanan aksesuarlar kişisel zevklere ayna tuttuğu için tercih ediliyor.



Renklerde ise yine farklı coğrafyaların etkilerini görebiliyoruz. Kil, kum ve çöl renklerinin yer verildiği skala, tozlu tonlar ve aşınmışlık hissi veren gölgeler, tabiat ananın ellerindeki ilkel hayatın paletini bize taşıyor. Buz mavisinden griye uzanan aqua renklerine kodak sarı, safran ve siyah derinliği eklenince daha Akdenizli bir stile kayıyorsunuz. Nötr, saf ve arıtılmış bu atmosferde saydamlık ön plânda. İstikrarlı ve güvenli bir ortamı simgeleyen kızıl, kahve tonları ve meyvelere özel ebrulî renkler mekânlara iştah açıcı, duygusal ve yüksek ısılı bir hava katıyor. Bambu, zeytin, ada çayı, mantar gibi bitkilere ait tozlu, kirli, karışık renkler ise, Asya ülkelerinin iksir paleti olarak sunuluyor.



Kısacası, bu bahar seyahatleriniz olacaksa, yolculuk ettiğiniz farklı ülkelerin mekân düzenlemelerine daha yakından göz atmak ve bu stillerden evinize neler taşıyabileceğinizi keşfetmeye çalışın. Böylece yaşadığınız mekândaki kişisellik dozunu artırmış ve daha özel bir tarz yakalamış olursunuz.