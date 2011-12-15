Evde kan testi dönemi

T24 - Sık yapılması gereken testler için daha hızlı, kolay ve ucuz bir yöntem olabilir.



Dünya sağlık sistemindeki test ve tahlil dönemi plastik testlerle kökünden değişecek. İngiltere Swansea Universitesi’nce geliştirilen bir yöntemle canlı kan antikorları mürekkebe konularak kaydediliyor ve böylece güvenli ve çabuk bir yolla test sonucu alınabiliyor.



Euronews'un habrine göre doktorların bir kan ya da idrar testi belirleyicisi gibi kullandığı plastik bantlar, noktaların renk değiştirmesiyle test sonucunun direkt gözlemlenmesini sağlıyor. Bu teknolojinin evlerde kullanımının yaygınlaşmasıyla ise, hastaların tahlil bantları ile her an test sonuçlarınına ulaşabilmeleri kolaylaşacak.