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Dünya

Evde kalmayı 'hapishanede olmaya' benzeten Ellen tepki çekti

"15 milyon dolarlık mâlikanede kalıp şikayet ederek 'hapis' benzetmesi yapmak duyarsızlık"

09 Nisan 2020 10:16

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in Koronavirüs nedeniyle önlem olarak alınan evde kalma kararını "hapiste olmaya" benzetmesi tepki çekti. Sosyal medyada sunucuya "15 milyon dolarlık mâlikanede kalıp şikayet ederek 'hapis' benzetmesi yapmak duyarsızlık" tepkisi geldi.

ABD'nin ünlü talkshow sunucularından Ellen DeGeneres evinden çektiği bir programda Koronavirüs nedeniyle yaşanan süreçle ilgili olarak "Hapiste olmak gibi" ifadesini kullandı. Ellen, yayında şunları söyledi "Hapiste olmak gibi çünkü 10 gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve buradaki herkes eşcinsel" dedi. 

Youtube, Ellen DeGeneres'in bu yorumları yaptığı yayını kaldırırken, izleyiciler de sunucuyu duyarsız olmakla suçladı. ABD'deki hapishanelerde Koronavirüs vaka sayılarının arttığı haberi gelirken yapılan yorum tepki çekerken Youtube'da bir kullanıcı Ellen'a "15 milyon dolarlık malikanesinde şikayet edip hapishaneyle karşılaştırma yaparak büyük duyarsızlık yaptı" yorumunu yaptı. 

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