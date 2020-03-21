'Evde kal' çağrılarına uyamayan genç anlattı: Faturalarımız mı ertelendi, evdekiler ekmek bekler; nasıl kalayım!

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına toplumun farklı gelir gruplarından farklı yanıtlar geliyor.

Pazarcılık yapan bir gencin sözleri o farklı yanıtlardan biri oldu.

"Siz neden dışarı çıktınız?" sorusuna genç, "Biz dün Cumhurbaşkanımızdan, 'halkımıza şu kadar bütçe ayırdık, doğalgazı 6 ay erteliyoruz, elektrik faturasını biz ödüyoruz' şeklinde bir paket beklerken, 'bu süreci dua ve sabır ile aşacağız' açıklaması bizi biraz sarstı" yanıtını verdi.

Bir YouTube kanalına konuşan öğrenci genç, babasına yardım etmek için pazara geldiğini belirterek, "Filipin Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, 'Siz hiçbir düşünmeyin, sağlığınızı düşünün' derken, bizim Cumhurbaşkanı ise 'bu süreci sabır ve dua ile aşacağız' açıklamasını yaptı. Nasıl evde kalalım" diye cevap verdi.

"Evde annem var, kardeşim var. Hepsi evde ekmek bekliyorlar" diyen genç, "Çok merak ediyorum, o masada 10 tane bakan vardı. O masaya bir simitçi, bir çaycı, bir börekçi koysaydınız, bu durumu düşünürdü. Sokağa çıkma yasağı tamam da, halk ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"Biz babamla birlikte sabah 5'te toptancıya, hale gidiyoruz. Ben öğrenciyim, aynı zamanda kursa gidiyorum. Bizim hayatımız çok sıkıntılı bir hayat" diyen genç, vicdanı el vermediği için babasına yardım ettiğini, okuduğunu ve gelecekte iş bulabilecek miyim kaygısıyla yaşadığını, bunları düşünmekten yorulduğunu söyledi.