"Evde kalın" çağrıları yapan New York Belediye Başkanı'nın evine uzak parkta yürüyüş yapması tepki çekti

T24 Dış Haberler

ABD'de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlara Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken evinin 17 kilometre uzağında bir parkta yürüyüş yaparken görüldü. Blasio, kendi yaptığı uyarıya uymadığı için tepki çekti.

Manhattan'da yaşadığı bilinen Blasio, hafta sonu evine 17 kilometre uzaklıktaki Brooklyn'de kalabalık bir parkta eşiyle yürüyüş yaparken görüldü.

Parkta eşiyle yürüyüş yaptığı görülen Belediye Başkanı Blasio, geçen hafta New York'ta yaşayan vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini söylemiş, sokakta sosyal mesafeye uymayanların fotoğrafının gönderilebileceği bir "Koronavirüs hattı" kurulduğunu söylemişti.

Blasio'yu yürüyüşte gören bir vatandaş, kendi uyarısına uymayan belediye başkanını "bencil davranmakla" suçladı. Blasio ve eşini parkta yürürken videoya çeken vatandaş, "Ciddi misin, sizin kendinize ait bir parkınız var. Brooklyn'e kadar gelme zorunluluğunuz yok. Buna izin vermeyeceğim. Yaptığınız bencillik" dedi.

New York eyaleti, 290 binden fazla Koronavirüs vakası ile ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda.