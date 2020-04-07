'Evde kalan'lar mutfakta; hamur mayasına talep arttı, ekmek satışları düştü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan pek çok kişi ekmek, pide gibi hamur işlerini kendileri yapmaya başladı. Bu durum hamur mayasına olan talebin patlamasına neden olurken İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıkladığına göre ekmeğe talep ise yüzde 35 oranında azaldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Türkiye'de Koronavirüs salgınıyla kolonya, makarna ve un taleplerinin patlamasının ardından, insanların evlerinde ekmek yapmaya başlaması, “Hamur mayası” ihtiyacını artırdı. Maya üretimi yapan ana firmalar, mesailerini yoğunlaştırırken, talebin yüzde 500 ila 600 oranında artması, marketlerde maya bulunmasını zorlaştırmaya başladı. Bazı toptancılar bir ayda sattıkları mayayı birkaç gün içerisinde tükettiklerini belirtti.

Ekmek üretiminde yüzde 35 düşüş

İnsanların, evde hamur işi yapması, fırıncıların işlerini olumsuz olarak etkiledi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'e göre, yaşanan durum sebebiyle fırıncıların üretiminde yüzde 30-35 oranında bir azalma oldu. Çetin; “Yaşanacak her hangi bir olumsuzlukta ne yapılacağını konuştuk. Bizde halkımızı ekmeksiz bırakmamak için meslektaşlarımızla konuşarak, her türlü tedbiri aldık. İnsanlar sorun yaşamasın diye ekmek yapımında kullanılan malzeme stoklarımızı çoğalttık. Maske, dezenfektan gibi ürünleri de artırdık. Ancak sektördeki daralma birçok arkadaşımızı olumsuz etkiledi” dedi.

İstanbul'da salgın öncesinde 18 milyon ekmek üretildiğini ifade eden Erdoğan Çetin, Koronavirüs salgınıyla birlikte 12 milyona kadar düştüğünü belirtti. İnsanların evlerinde ekmek dışında, poğaça, pizza, börek gibi hamur işi tüketimini artırdığını ifade eden Çetin, “Birçok kişinin sosyal medya paylaşımında bunu görebiliyoruz.” ifadesinde bulundu.