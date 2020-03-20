T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Evde kal" uyarılarını dinlemediler, Belgrad Ormanı'na akın ettiler

20 Mart 2020 20:23

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

Araç kuyruğu oluştu, otoparklar doldu

Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti. 

Güvenli mesafeye uymadılar

Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve  sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü. (DHA)

ETİKETLER

Belgrad OrmanıKoronavirüsevde kalBelgradİstanbulTürkiye KoronavirüsKoronavirüs salgını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24