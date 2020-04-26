'Evde kal' uyarıları yapan belediye başkanı, manikürcüde yakalandı

New York Post'un haberine göre ; Beaumont Belediye Başkanı Becky Ames, geçen salı günü kendi emri doğrultusunda kapalı olması gereken bir manikürcüye yüzünde maskeyle girerken görüntülendi.

ABD'de Beaumont Belediye Başkanı Becky Ames , 'Evde kal' uyarıları doğrultusunda kapalı olması gereken bir manikürcüye girerken görüntülendi. Ames, bunun yanlış bir karar olduğunu belirterek özür diledi.

Birçok kişinin şikayetçi olması üzerine Teksas Ruhsat ve Mevzuat Dairesi ile Jefferson Bölge Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manikürcüye gitmesinin yanlış bir karar olduğunu söyleyen ve özür dileyen Ames, "O salona hiç girmemeliydim. Diğerlerinin fedakarlıkta bulunmasını isterken amacım kendime ayrıcalık tanımak değildi. Gerçekten çok pişmanım" dedi.

Ames, ojelerini çıkarmak için aseton ihtiyacıyla gittiği ve içeride 10 dakika geçirdiğini o sırada da salonda yalnızca sahibinin bulunduğunu kaydetti.