'Evde kal' çağrısına destek veren Barış Atay'ın ilk filmi Eksik erişime açıldı

'Evde kal' çağrısına Barış Atay da katıldı. Atay'ın yönettiği Eksik ücretsiz erişime açıldı.

Tüm dünyada gündem olan, etkilerini sinema dünyasında da oldukça belirgin şekilde hissettiren korona virüsü salgını insanları evlerinde kalmak zorunda bırakırken, salgının önüne geçilmesi için büyük önem taşıyan #EvdeKal çağrısına destek veren yönetmenler, festivaller ve film şirketleri çeşitli filmler internette ücretsiz izlemeye açtılar.

Barikat Film, Barış Atay’ın ilk uzun metrajlısı olan Eksik’i Vimeo üzerinden ücretsiz olarak yayınladı. Senaryosunu Mehmet Kala ve Seref Nokta’nın kaleme aldığı film, 1980 darbesi sonrası parçalanan bir ailenin, 30 yıllık ayrılık sürecine ışık tutmaya çalışırken, bir anne ve birbirinden ayrı büyümek zorunda kalan iki oğlu arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Film, üçünün de yıllarca derinlerde sakladıkları özlemle karışık öfkelerine, geçmişte kalmış kırılmanın parçalarını birleştirme çabalarına ve hayatlarında ilk kez yüzleşmelerine tanıklık etmeyi amaçlıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Sarp Akkaya, Barış Atay, Salih Bademci, Funda Eryiğit, Uğur Polat, Toprak Sağlam, Nur Sürer ve Şebnem Dönmez yer alıyor.