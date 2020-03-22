Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Faslı futbolcu Amine Harit, yeni tip Koronavirüs salgınının durdurulması amacıyla "Evde kal" çağrısı yaptığı gün nargile kafede yakalandı.

Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Amine Harit, yaptığı hareketle tepki topladı.



Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 17 bin kişinin Koronavirüs olduğu Almanya'da "Evde kal "çağrısı yaptıktan sonra nargile kafede yakalandı.

Alman ekibi Schalke 04'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadelerine yer verdi.