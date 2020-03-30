"Evde kal" çağrısı yapan futbolcu, paylaşımından saatler sonra parti dönüşü trafik kazası yaptı

Aston Villa'nın 24 yaşındaki yıldızı Jack Grealish Koronavirüs nedeniyle sosyal medya hesabından 'evde kalın' çağrısı yaptı. Genç oyuncu bu paylaşımdan saatler sonra park halindeki araçlara çarparak zarar verdi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle herkesi evde kalmaya davet eden 24 yaşındaki futbolcu bu çağrıdan kısa bir süre sonra bir ev partisi dönüşü arabasıyla kaza yaptı. Jack Grealish karantinaya rağmen geceyi eski takım arkadaşı Ross McCormack’in sahip olduğu lüks bir dairede parti yaparak geçirdi.

Sabaha karşı evden ayrılan Jack Grealish, West Midlands yakınlarında park halindeki 3 araca çarparak zarar verdi. Grealish kazadan bir kaç saat önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ‘evde kalın’ çağrısı yapmıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yaklaşık 80 bin Pound’luk beyaz renk Range Rover ile otoparktan ayrılan ve 200 metre sonra kaldırıma çıkan yıldız oyuncu 3 lüks araca çarptı.

Kazanın ardından panikleyen Jack Grealish polis gelmeden önce olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Bu sırada görüntülenen genç yıldızın terliklerini farklı giydiği ve sırtına taktığı çantasını açık unuttuğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ve Jack Grealish’in ifadesinin alınacağı ifade edildi.