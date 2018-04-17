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Evde izmaritten çıkan yangında öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Otmahan Alissa (30), kiralık yaşadığı evde ilk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangında, dumandan zehirlenerek öldü

17 Nisan 2018 16:11

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Otmahan Alissa (30), kiralık yaşadığı evde ilk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangında, dumandan zehirlenerek öldü.
Camikebir Mahallesi Şeref Sokak\'taki bir evde, bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Suriyeli Otmahan Alissa, kiracı olarak yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlendi. Komşular evden dumanlar çıktığını görünce itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, dumandan zehirlenen Alissa\'nın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alissa\'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yangının ilk belirlemelere göre, sigara izmaritinden başladığının belirlendiği kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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