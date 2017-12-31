Evde içki üretimine devlet müdahalesi; etil alkol tadını bozan kimyasallar eklenerek satılacak!

Alkolden alınan yüksek vergiler nedeniyle evde içki üretiminin yaygınlaşması devlet müdahalesini de beraberinde getirdi. Yeni mevzuata göre, etil alkol artık her 100 litresine 1.2 gram 'denatonyum benzoat' katılarak ambalajlanacak; etiketinde "Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alacak.

"Çoğu insan için dayanılmaz ölçüde acı" olarak tanımlanan söz konusu maddeyle, etil alkolle yapılan evde içki üretiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik şu unsurları içeriyor:

Evsel kullanım amaçlı etil alkol, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde üretilecek;

- 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde, mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek;

- Satışa sunulan etil alkol etiketinde “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” ifadesinin yer alması zorunlu olacak;

- Bu ifadenin bulunmadığı ve satışı daha önce satışı yapılan etil alkol ürünleri 31 Mart 2018’e kadar piyasada bulunabilecek.

Denatonyum benzoat nedir?

Vikipedi, denatonyum benzoat maddesini şöyle tanımlıyor: (Etil alkol ve parfüm üretiminde kullanılan, ticari adı bitreks olan madde) 10 ppm kadar küçük seyreltmeleri bile çoğu insan için dayanılmaz ölçüde acıdır. Yenmesi uygun olmayan maddelerin yenmesini önlemek için caydırıcı ajanlar olarak kullanılırlar. Denatonyum denatüre alkol, antifiriz, tırnak yeme önleyiciler, solunum maskeleri, hayvan kovucular, sıvı sabunlar ve şampuanlarda kullanılır.