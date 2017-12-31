T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evde içki üretimine devlet müdahalesi; etil alkol tadını bozan kimyasallar eklenerek satılacak!

Alkollü iç fiyatlarındaki zamlar nedeniyle evde etil alkolle içki yapanların sayısında ciddi artış yaşanıyordu

31 Aralık 2017 03:02

Alkolden alınan yüksek vergiler nedeniyle evde içki üretiminin yaygınlaşması devlet müdahalesini de beraberinde getirdi. Yeni mevzuata göre, etil alkol artık her 100 litresine 1.2 gram 'denatonyum benzoat' katılarak ambalajlanacak; etiketinde "Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alacak.

"Çoğu insan için dayanılmaz ölçüde acı" olarak tanımlanan söz konusu maddeyle, etil alkolle yapılan evde içki üretiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik şu unsurları içeriyor:

Evsel kullanım amaçlı etil alkol, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde üretilecek;

- 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde, mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek;

- Satışa sunulan etil alkol etiketinde “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” ifadesinin yer alması zorunlu olacak;

- Bu ifadenin bulunmadığı ve satışı daha önce satışı yapılan etil alkol ürünleri 31 Mart 2018’e kadar piyasada bulunabilecek.

Denatonyum benzoat nedir?

Vikipedi, denatonyum benzoat maddesini şöyle tanımlıyor: (Etil alkol ve parfüm üretiminde kullanılan, ticari adı bitreks olan madde) 10 ppm kadar küçük seyreltmeleri bile çoğu insan için dayanılmaz ölçüde acıdır. Yenmesi uygun olmayan maddelerin yenmesini önlemek için caydırıcı ajanlar olarak kullanılırlar. Denatonyum denatüre alkol, antifiriz, tırnak yeme önleyiciler, solunum maskeleri, hayvan kovucular, sıvı sabunlar ve şampuanlarda kullanılır.

 

ETİKETLER

rakıiçkietil alkolDenatonyum benzoat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24