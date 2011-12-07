T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Evde içilen sigara, iki köpeği kanser etti

Sakarya'da, uzun süre sahiplerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan 2 terrier cinsi köpek, kanser oldu.

07 Aralık 2011 02:00



T24-  Sakarya'da, uzun süre sahiplerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan 2 terrier cinsi köpek, kanser oldu. Akciğer kanseri teşhisi konulan köpeklerden biri ölürken, diğerinin göğüsü alındı.




Zaman'ın haberine göre, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, sigara içilen evde bakılan hayvanların da insanlar gibi kanser riski taşıdığını söyledi. Günde 2-3 paket sigara içen bir kişinin köpeğini kliniğe getirdiğini ifade eden Yıldız, "O köpeği hemen ameliyata aldık ama kurtaramadık. Ciğerleri simsiyah olmuştu. Yine evde bakılan başka bir köpeğin ise göğüsünü aldık, şimdilik durumu iyi" açıklamasını yaptı.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, kurtarılan ikinci köpekle ilgili şu bilgileri verdi: "Bu köpek diğerine göre daha şanslıydı. Kanseri başlangıçta yakaladık ve ameliyatla göğsünü aldık. Şu anda durumu iyi."

Yıldız, hayvan sahiplerinin hem kendi sağlıkları hem de evde baktıkları hayvanlarının sağlığı için sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu. Köpeğinin göğsü alınan Ç.İ. ise "Köpeğim büyük ihtimalle pasif içicilikten kansere yakalanmış. Böyle ifade edildi. Artık köpeğimin yanında sigara içmiyorum. Onun benim yüzümden hastalanması beni üzdü" diye konuştu.


Köpeği akciğer kanserinden ölen kişi ise konuşmak istemedi, ancak artık hayvanların yanında sigara içmediğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24