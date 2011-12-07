Evde içilen sigara, iki köpeği kanser etti





T24- Sakarya'da, uzun süre sahiplerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan 2 terrier cinsi köpek, kanser oldu. Akciğer kanseri teşhisi konulan köpeklerden biri ölürken, diğerinin göğüsü alındı.









Zaman'ın haberine göre, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, sigara içilen evde bakılan hayvanların da insanlar gibi kanser riski taşıdığını söyledi. Günde 2-3 paket sigara içen bir kişinin köpeğini kliniğe getirdiğini ifade eden Yıldız, "O köpeği hemen ameliyata aldık ama kurtaramadık. Ciğerleri simsiyah olmuştu. Yine evde bakılan başka bir köpeğin ise göğüsünü aldık, şimdilik durumu iyi" açıklamasını yaptı.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, kurtarılan ikinci köpekle ilgili şu bilgileri verdi: "Bu köpek diğerine göre daha şanslıydı. Kanseri başlangıçta yakaladık ve ameliyatla göğsünü aldık. Şu anda durumu iyi."

Yıldız, hayvan sahiplerinin hem kendi sağlıkları hem de evde baktıkları hayvanlarının sağlığı için sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu. Köpeğinin göğsü alınan Ç.İ. ise "Köpeğim büyük ihtimalle pasif içicilikten kansere yakalanmış. Böyle ifade edildi. Artık köpeğimin yanında sigara içmiyorum. Onun benim yüzümden hastalanması beni üzdü" diye konuştu.





Köpeği akciğer kanserinden ölen kişi ise konuşmak istemedi, ancak artık hayvanların yanında sigara içmediğini belirtti.

