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Sağlık

Evde HIV testi dönemi başaldı

İngiltere'de evde yapılabilecek HIV testlerinin eczanelerde satışının yasal hale geleceği açıklandı

09 Nisan 2014 16:57

İngiltere'de ölümcül HIV virüsü kaptığından şüphelenen kişilerin testi tek başlarına uygulayabileceğini belirten uzmanlar; bu sayede hastalığın erken teşhis edilme oranının artacağına inandıklarını söyledi.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan ahberine göre, şu anda İngiltere’de isteyen herkes HIV testi kitini eve götürebiliyor, ancak daha sonra verilen tükürük ya da kan örneğini ilgili bir laboratuvara analiz için postalamak zorunda kalıyor. Doktorlar bu sistemde birçok potansiyel hastanın “doku örneğini postalamaya üşendiği, ya da süreci çok uzun ve stresli bulduğu için” test yaptırmayı ertelediğini düşünüyor.

Yetkililer İngiltere’de HIV pozitif olan kişilerin yüzde 25’inin hasta olduğunu bilmediğine inanıyor ve bu “bilinçsizliğin” hastalığın yayılmasında önemli rol sahibi olduğunu düşünüyor.

 

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