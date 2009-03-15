‘Evde hesapları hanım halleder’

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevim Hanım özel hayatlarını anlatı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevim Hanım, evlerinin kapısını Akşam gazetesine açtı. Siyasette rakiplerinin korkulu rüyası olan Kılıçdaroğlu, evde nasıl biri? Romantik mi? Ne yer ne içer? Dizi seyreder mi? Bütün bu sorularla, son günlerin en merak edilen çifti Kemal ve Sevim Kılıçdaroğlu'na kızının evinde misafir olduk.



Şu anda en çok merak edilen ve konuşulan adaysınız. Hayatınız didik didik ediliyor mu? Siz dosya açıklıyorsunuz, yanlışları ve yolsuzlukları anlatıyorsunuz…



Hayatımın 27.5 yılı bürokraside geçti. Dolayısıyla 'Nasıl eksiğini bulabiliriz?' diye uğraşıyorlar. Bir şey bulamayacaklarını ben de biliyorum. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, hakkını vereceksiniz. Normal karşılıyorum.



Sizi merhum Bülent Ecevit'e çok benzetiyorlar?



Ecevit'e benzemek benim için onurdur. O, Türk siyasal yaşamının önemli bir lideri. Ortanın solunu Türkiye'ye getiren, yerleştiren, kaynak yaratan bir lider.



Peki, Ecevit gibi siz de şiir yazar mısınız?



Gençliğimizde şiir yazardık.



Aşk şiirleri yazdınız mı?



Evet.



Eşinize yazdınız mı?



Yazdık tabii.



Romantik biri misiniz?



Elbette. Belli yaşlarda romantik olup, dünyaya toz pembe bakabiliyoruz.



Eşinize hediye alır mısınız?



Almıyorum desem yanlış olur. Sonuçta ortak bir yaşamımız var. Ortak yaşam içinde, onların da belirli günlerde daha sıcak anılmaları gerekiyor.



Son hediyenizi ne zaman aldınız?



Sevgililer Günü'nde çiçek aldım.



Unuttuğunuz özel günler olur mu?



Genelde ihmal etmiyorum. Kızlarım 'Baba unutma' diye uyarır. Biz de unutmamaya çalışırız.



‘Evde Reis Sevim Hanım’



Evin hesaplarından kim sorumlu?



Bütün hesaplar eşim tarafından yapılır. Alışveriş, pazar gibi tüm evin işleriyle eşim ilgilenir. Benim vaktim de yok. Hesabı kitabı yapan eşim. Yani evde reis o.



Televizyonun kumandası kimde?



Eşim dizi izlemeyi sever. Eve geç saatte geldiğim için sürekli televizyon izleyemiyorum. Yani kumanda da onda.



Yani evdeki müfettiş eşiniz mi?



Evdeki denetim elemanı eşim oluyor.



Hiç sinirlenmez misiniz?



Hayır sinirlerim. Herkes sinirlenir.



Sinirlendiğiniz zaman ne yaparsınız?



Kızdığım zaman konuşmam. Eşim o zaman bir şeye kızdığımı anlar. Rahmetli babam da böyleydi. Genler yoluyla gelen bir özellik.



Evde tartışma olmuyor mu?



Kızınca konuşmadığım için tartışma da olmuyor.



Evliliğinizi görücü usulü mü aşk evliliği olarak mı yaptınız?



Üniversiteye girdiğim yıl eşimi gördüm. Beğendim. Aşk evliliği diyebiliriz.



Dans eder misiniz?



Çok fazla değil. Evlilikte zaman zaman belirli yerlerde gerekiyorsa dans ediyoruz.



En son ne zaman dans ettiniz?



Hatırlamıyorum. Yıllar geçmiş olsa gerek



‘Saçım yok, tarağım da yok’



Kıyafet seçiminde yardım alır mısınız?



Günlük kıyafet seçiminde eşimden yardım alırım. Elbisemi, kravatımı o ayarlar.



Kravatta renk tercihiniz var mı?



Kırmızıyı seviyorum.



Kıyafete çok para verir misiniz?



Çok para vermem. Öteden beri halkın alışveriş yaptığı yerlere giderim. Mütevazı bütçemiz pahalıya elverişli değil.



Genel Başkanınız Deniz Baykal, dış görüntüsüne önem veriyor. Siz de önem veriyor musunuz?



Çok gür saçlarım yok. Cebimde tarak taşımam. Gençliğimde saçlarım gür olduğu için şimdi sorunum yok.



Parfüm kullanıyor musunuz?



Zaman zaman. Sık kullanmam.



Süper Loto'daki 50 milyon TL size çıksaydı nasıl değerlendirirsiniz?



Hiç şans oyunu oynamadım. Sadece yılbaşında, keyif için, Milli Piyango bileti alırdık.



Bu para belediye adına çıksa, belediye için nasıl harcarsınız?



Belediyenin sosyal projelerinde, kimsesiz ve sokak çocukları, kadınların sığınma evlerinde gayet rahat harcanabilir. Özellikle çeperlerdeki kadınlar kreş istiyor. Bu istek için de değerlendirilebilir.



Futbolda hangi takımı tutuyorsunuz?



Fenerbahçe.



Maça gittiniz mi?



İki kez gittim.



Seçildiğinizde Kağıthane'de mi oturacaksınız?



Tahsis edilen lojman olursa otururum. Ama Kağıthane'den de iplerimi koparmam. Gençlik yıllarım burada geçti. Akrabalarım burada.



‘En son Issız Adam’ı izledim’



Sosyal biri misiniz? Mesela araba kullanmayı biliyor musunuz?



Arabayı kullanmayı emekli olduktan sonra öğrendim. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Devlet Tiyatrosu'nun bütün oyunlarını izlerim.



En son hangi filmi izlediniz?



Issız Adam'ı izledim. Güzel bir filmdi. Söylendiği gibi duygusal bir film ama ağlamadım.



Eşiniz neden medyada, kamuoyunda görünmüyor?



Eşim medyaya çıkmaktan hoşlanmıyor. Medyaya çıkmanın artıları da eksileri de var. Rahat alışveriş yapamayacak, otobüse binemeyecek. Dolayısıyla, normal yaşamı değişmiş olacak. O yaşamından hayatından memnun.



Arabası yok mu?



Ehliyeti de arabası da yok.



Sizin arabanız var mı?



Hayır yok. Oğlumun var.



Eşinizin kamuoyuna çıkmaması için baskı yapıyor musunuz?



Bu saatten sonra hangi baskıyı yapacaksınız. Kaldı ki, baskı da söz konusu değil. Tamamen kendi tercihi. Biz de saygı gösteriyoruz.



Başkan olursanız yanınızda olmayacak mı?



Sosyal projelerde tabii ki olacak.



'Bize az zaman ayırır'



Sevim Hanım, röportaj boyunca çekingendi ama bizi çok sıcak karşıladı. Eşiyle röportaj boyunca kol kola oturan Sevim Hanım, sadece birkaç soruya iki - üç kelimeyi aşmayan cevaplar verdi.



Kemal Bey iyi bir eş mi?



İyi bir eş.



Evde işe karışır mı?



Hayır. Karışmaz. Tüm işler bana aittir. Siyasete girmeden önce yani bürokratken de çok çalışıyordu, bize çok az zaman ayırır.



‘Kimse yatağa aç girmeyecek’



Seçimlerde son viraja girdiniz. İki haftalık sürede stratejiniz ne olacak?



Biz, oy kullanmayan 2 milyon İstanbullu'yu mutlaka sandığa götürmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz seçimde oy kullanmayan seçmen, mutlaka sandığa gitmeli. Türkiye artık sandığa gitmeme lüksünü kaldıramıyor.



Kararsız seçmeni ikna edebilecek misiniz?



Kararsız seçmenin, büyük ölçüde CHP'ye sempati duyacağını düşünüyorum.



CHP'nin çok üstünde bir performans sergiliyorsunuz. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?

En az çalıştığım gün bile 15 saati buluyor. Olabildiğince halkla bir araya gelmeye çalışıyorum. Halka, 'Bu adam gelirse düzgün işler yapar' anlayışını yerleştirmek istiyorum ve zannediyorum ki kabul görüyor.



Rakibiniz Başbakan R. Tayyip Erdoğan mı?



Öyle bir hava doğdu. Rakibimizin Başbakan ve AKP olduğu ortaya çıkıyor.



Gezilerinizde sizden en çok ne talep ediliyor?



En büyük sorun işsizlik. Anlattığımız projeler, çok da ilgilerini çekmiyor. İş bulamadıkları için, evlerine ekmek götüremiyorlar.



Partili ya da hemşerileriniz size doğru gelmeyen bir istekte bulunursa ne yaparsınnız?



Bir yerde yolsuzluk olunca kararlılıkla üzerine giderek, hayat hakkı vermeyeceksiniz. Sadece İstanbul'a hizmet etmemi isteyenler bana oy versin.



Toplumda kabul görmenizin nedeni ne?



Samimi olmam diye düşünüyorum.



Belediyenin sosyal tesislerinde içki verilmiyor. Ne düşünüyorsunuz?



Yasaklara karşıyım. Bir sosyal tesiste, kişiler eşleriyle bir kadeh içmeliler. Onlara da saygı göstermeli. İçene de içmeye de saygı olmalı.



Başkan olursanız imar toplantıları açık olacak mı?



Tüm hesaplar, toplantılar açık olacak. İmar da dahil. Çünkü para İstanbullu'nun.



Başkanlıkta ilk icraatınız ne olacak?



Halk ekmek büfelerinde, kuyruk olmayacak. İstanbul'da kimse yatağa aç girmeyecek.



‘Yemek yapamam’



Kilo verdiniz mi?



Zayıfladım. Giysilerimden anlıyorum.



Sağlığınız için ekstra bir şey yapıyor musunuz?



Bir şey yapmıyorum ama sağlığıma dikkat ediyorum. Uykumu almaya çalışıyorum.



Yemek yapar mısınız?



Hayır. Yemek yapmayı bilmiyorum.



Eşiniz evde olmayınca yemeği nasıl halledersiniz?



Yoğurt ekmek yerim. İçine şeker de atarım.



