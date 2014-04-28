Evde hayvan beslemek için sertifika şartı getiriliyor

Meclis Çevre Alt Komisyonu, Hayvan Hakları Yasa Tasarısı’nda yapılan değişiklikle hayvanların evde beslenmesi için eğitim şartı koyuldu. Sertifikası olmayan kişilere hayvan satmanın ise cezası bin lira. Hayvanlara işkence edenlere 2 bin lira, cinsel ilişkide bulunanlar 2 yıla kadar hapis cezası alacak.

Turan Yılmaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, ev hayvanını sahiplenen, satan veya ona bakan kişi, hayvanı refahına uygun olarak barındırmak, etolojik ihtiyaçlarını temin ve sağlığına dikkat etmekle yükümlüdür. Bu kişiler, hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadır. Bu kişiler, eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdür. Eğitim almamış kişilere, ev hayvanı satanlara bin TL ceza verilecek. Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların ise yasalardaki zorunlu durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Cinsel ilişkiye hapis

Hayvanlara işkence edenlere 2 bin lira, tehlike arz eden köpeklerini ağızlıksız ve tasmasız dolaştıranlara 500 lira para cezası verilirken, cinsel ilişkide bulunanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak.

Yeni düzenlemeyle pet-shoplarda balık ve kuş dışında hayvan satışı yasaklanıyor. Kedi ve köpek gibi hayvanlar artık sadece üretim çiftliklerinden alınabilecek. Alt Komisyon Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio gibi tehlikeli köpek ırkları ile melezlerinin üretimi, sahiplenilmesi, ülkeye girişi, satışına getirilmek istenen yasağı da kaldırdı.

