Evde hasta bakana 961 lira maaş

Devlet engelli, çok yaşlı ya da hasta olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara aylık 961lira evde bakım parası veriyor.

Başkasının bakımına muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelliler için devletin sağlamış olduğu bazı imkanlar var. Bunlardan biri de bakım parası. Bu para, muhtaç kişiye değil bakana veriliyor. Evde bakım parası alabilmek için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir.

Engel durumu

Posta'nın haberine göre; engellinin sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması da aranan şartlar arasında. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin veya yaşlının sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekiyor.

Akraba şartı

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması gerekiyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Hastaya bakan kişinin hasta ile aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aynı adreste olup da hastaya bakacak kişi bulunmazsa, gidip gelebilecek diğer bir akrabası da kabul ediliyor.

Gelire bakılıyor

Evde bakım aylığı bugün itibarıyla 961 lira. Bakım parası alabilmek için engellinin bulunduğu evdeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden (847 lira) az olması gerekiyor. Başvurular ikamet edilen yerdeki Aile Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılabiliyor. Hasta ve engelli kişi sonra hastaneye sevk ediliyor ve rapor alınıyor.

