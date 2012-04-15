Evde eşini dövdü 3G’yle sevgilisine izletti

Antalya’da Aliseydi Aşan, eşini döverken uyguladığı şiddeti ‘cep’ten 3G’yle 18 yaşındaki sevgilisine izletti. Aşan’ın eşi Hüsne Aşan 60 bin lira tazminat istedi.

Milliyet'in haberine göre, Antalya’da emekli güvenlik görevlisi Aliseydi Aşan (50), kasiyerlik yapan eşi Hüsne Aşan’ı (44) döverken uyguladığı şiddeti, iddiaya göre sevgilisi Z.İ.’ye (18) görüntülü 3G sistemiyle cep telefonundan izletti. Boşanma davası açan 2 çocuk annesi Hüsne Aşan, 30 bini manevi olmak üzere 60 bin lira tazminat talep etti. Hüsne Aşan’ın avukatı, Aliseydi Aşan’ın sevgilisi olan Z.İ.’nin de cezalandırılmasını istediklerini belirterek, “Şiddeti canlı izleyip ‘Az dövüyorsun, daha çok vur’ diyerek tezahüratta bulunduğu için azmettiricidir” dedi.

26 yıllık evli ve 2 çocuklu Aşan çifti arasında geçimsizlik başladı. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sevgilisi Z.İ.’ye otomobil kullandırırken polise yakalanan Aliseydi Aşan, kendilerini ihbar ettiği iddiasıyla eşi Hüsne Aşan’ı dövdü. Bu sırada cep telefonunun görüntülü 3G uygulamasını açan Aliseydi Aşan, eşini dövmesini telefondaki sevgilisi Z.İ.’ye izletti. Mahkeme, Aliseydi Aşan hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi.

İlk çocuğu doğduktan sonra şiddet görmeye başladığını belirten Hüsne Aşan, “Bu kızla tanıştıktan sonra kocamın şiddeti daha da arttı. Çocuklarıma da şiddet uyguluyor” diye konuştu.

Şahin: Koca şiddeti yüzde 39

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”na göre, yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşamış kadınların oranının yüzde 39 olduğunu belirtti. Soru önergesin