Evde elektrikli sobadan yangın çıktı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar meydana gelen evde dumandan etkilenen Hatice Soy\'a sağlık görevlileri müdahale etti.

Soy Ailesi\'nin yaşadığı Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Türbe Yolu Caddesi\'ndeki 3 katlı binanın 2\'nci katında gece yarısı elektrikli sobadan yangın çıktı. Sobanın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına Hatice ve Mehmet Soy çifti, müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi dumanların arasında kalan çifti binadan çıkarıp alevlere müdahale etti. Dumandan etkilinen Hatice Soy\'a olay yerine gelen sağlı ekibi müdahalede bulundu. Yangın kısada sürede kontrol altına alındı ancak evde hasar meydana geldi.

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