Evde değişim zamanı

Değişim rüzgârlarının estiği bir zamanın tam ortasındayız. Dekorasyonda ve yaşam biçimlerinde neler nasıl değişiyor, etkileri ne oluyor öğrenmek ister misiniz?
İşte Elle Decor dergisinin bulduğu 3 anahtar cevap.
*Teknolojik iletişimden yüz yüze iletişime:
Dijital ilişkilerim temassız soğukluğu, sıcak ev ortamlarında paylaşılan keyifli sohbetlere dönüşüyor.
Mor kanepe; sehpa, Dank.
Çizgili koltuk, Props.
Switch-On üç kollu lambader 2.358 Euro, Phare.
Demlik; kahve fincanı, Monev.
Pembe telefon 64 TL; seramik ‘P’ harfi biberlik 8,90 TL, Mudo Concept.
Seramik ev 29,90 TL; kahve fincanlarının 2’li seti 54,90 TL, Muji.
Mor ve gümüş rengi yastıklar, Step.
Robot oyuncak, Nest. *Hızlı atıştırmalardan kalabalık ve uzun süreli sofra birlikteliklerine:
Bir araya gelmenin en lezzetli istasyonu olan yemek masası, farklı karakterleri buluşturan yeni bir sosyalleşme mekanı olarak tanımlanıyor.
Yemek masası; krem rengi vitrin 495 TL; turuncu pleksi sandalye; ahşap sandalye; ‘S’ harfi tuzluk 8,90 TL, Mudo Concept.
Yeditepe sarkıt lamba 430 TL; Şake aplik 110 TL, Phare.
Seramik inek tereyağlık; beyaz çaydanlık; kırmızı çatal-bıçak seti (24 parça), Bernardo.
Beyaz metal sandalye, Moda Bagno.
Siyah sandalye, Koleksiyon.
Ahşap kumaş kaplı sandalye; mavi porselen çorba kâsesi, Props.
* Gösterişli seçimlerden küçük değişikliklerle büyük farklar yaratmaya:
Pahalı ve lüks çözümler yerine, mekânlarda pratik ve ekonomik uygulamalarla daha iç açıcı atmosferler kurgulanıyor.
Küçük bavul 89 TL, Mudo Concept.
Yatak 198 TL; raf ünitesi 11,50 TL; yeşil çizgili kutu 24 TL, IKEA.
Mavi çiçekli yatak örtüsü 199 TL; bej dikdörtgen yastık (yatak örtüsüyle birlikte) 299 TL, Riviera Maison.
Domuz kumbara; kırmızı gitar; oyuncak araba, Nest.
Kırmızı çekmeceli komodin, Dank. Sarı battaniye, Step. Çiçekli duvar kâğıdı, Dreams and Wallpapers.
Boya kalemleri 14,90 TL, Muji.
Kırmızı desenli beyaz yastık 21,50 TL, Mudo Concept.
Küçük çizgili yastık 140 Euro+KDV; renkli dikdörtgen yastık 230 Euro+KDV, Roche Bobois.