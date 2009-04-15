Evde değişim zamanı

İşte Elle Decor dergisinin bulduğu 3 anahtar cevap.Dijital ilişkilerim temassız soğukluğu, sıcak ev ortamlarında paylaşılan keyifli sohbetlere dönüşüyor.Mor kanepe; sehpa,Çizgili koltuk,Switch-On üç kollu lambader 2.358 Euro,Demlik; kahve fincanı,Pembe telefon 64 TL; seramik ‘P’ harfi biberlik 8,90 TL,Seramik ev 29,90 TL; kahve fincanlarının 2’li seti 54,90 TL,Mor ve gümüş rengi yastıklar,Robot oyuncak,Bir araya gelmenin en lezzetli istasyonu olan yemek masası, farklı karakterleri buluşturan yeni bir sosyalleşme mekanı olarak tanımlanıyor.Yemek masası; krem rengi vitrin 495 TL; turuncu pleksi sandalye; ahşap sandalye; ‘S’ harfi tuzluk 8,90 TL,Yeditepe sarkıt lamba 430 TL; Şake aplik 110 TL,Seramik inek tereyağlık; beyaz çaydanlık; kırmızı çatal-bıçak seti (24 parça),Beyaz metal sandalye,Siyah sandalye,Ahşap kumaş kaplı sandalye; mavi porselen çorba kâsesi,Pahalı ve lüks çözümler yerine, mekânlarda pratik ve ekonomik uygulamalarla daha iç açıcı atmosferler kurgulanıyor.Küçük bavul 89 TL,Yatak 198 TL; raf ünitesi 11,50 TL; yeşil çizgili kutu 24 TL,Mavi çiçekli yatak örtüsü 199 TL; bej dikdörtgen yastık (yatak örtüsüyle birlikte) 299 TL,Domuz kumbara; kırmızı gitar; oyuncak araba,Kırmızı çekmeceli komodin, Dank. Sarı battaniye, Step. Çiçekli duvar kâğıdı,Boya kalemleri 14,90 TL,Kırmızı desenli beyaz yastık 21,50 TL,Küçük çizgili yastık 140 Euro+KDV; renkli dikdörtgen yastık 230 Euro+KDV,