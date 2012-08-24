Evde de sigara içilmeyecek!

Tütünle savaşta dünyada örnek ülkelerden biri haline gelen Türkiye’nin sigarayla mücadelesinde yeni stratejiler geliştirmek üzere 2013-2017 yıllarını kapsayacak eylem planı hazırlanıyor.

Ana hedeflerinden biri sigara içilebilen alanların daraltılması olan eylem planı üzerinde çalışan uzmanlardan, bazı ülkelerdeki gibi 15 yaş altı çocuklar ve hamilelerin yaşadığı evlerde sigara yasağı uygulanması önerisi geldi.

Türkiye’nin Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı’nın uygulamasını takip etmek ve geliştirmek üzere oluşturulan Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi alt grupları, 2013-2017 yıllarını kapsayacak eylem planı üzerinde çalışıyor. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, toplumun tamamında sigara karşıtı bir tutum oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



‘Her araç için yasak’



Bunun için sigara içilen alanların daraltılması, evler, özel araçlar ve açık alanların büyük bölümünün de sigara yasağı kapsamına alınması gerektiğini ifade eden Bilir, şunları söyledi: ”Bu konuda bazı ülkelerde geniş yasaklar uygulanıyor. Örneğin özel araçlarda ve 15 yaşın altında çocuk ve hamile bulunan evlerde sigara içilemiyor. Sigara içilecek alanların daraltılması ve bazı hallerde evlerin de bu kapsama alınması tartışılmalıdır.”

Sigara yasağının okul içinde ve çevresinde uygulanmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Bilir, eğitimcilerin öğrenciler açısından birer rol model olduğunu vurguladı.



Nerelerde yasak?



Avustralya Sydney’de, Manly ve Bondi gibi ünlü plajlarda sigara içmek yasak. Finlandiya, Estonya ile benzer bir yönetmelik uyguluyor. New York’ta kamuya açık park, bahçe, plaj ve kalabalık merkezlerde sigara içmek yasak. Yayaların yoğun olarak bulunduğu Times Square meydanı, Coney Island mahallesi ve Central Park gibi New York ile özdeşleşmiş noktalar da yasaklı alanlar dahilinde. Açık alanda sigara yasağı, Chicago ve Los Angeles’ta da kabul ediliyor.