T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Evde çıkan yangında ikizler yaralandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü

05 Ocak 2019 19:45

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü.\'nün,(4) oynadıkları mumun alev alması sonucu çıkan yangında anne Emel Ü. dumandan etkilendi, ikiz kardeşler ise yaralandı.
Yangın, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 3 katlı binan birinci katında çıktı. İddiaya göre, anneleri Emel.Ü mutfaktayken, ikiz kardeşler Nazım ve Erdal, salonda mumla oynarken, alevler bir anda perdelere sıçradı. Emel Ü. durumu fark ederek salona giderek çocukları odadan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazım ve Erdal\'ın vücudunda yanıklar olduğu, anneleri Emel Ü.\'nün ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ekipler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı anne ve çocukları tedaviye alındı.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur KAYAKAPAKLI Tekirdağ DHATEKİRDAĞ KapaklıNazımErdalEmelYangın Bahçelievler Mahallesi Mevlana CaddesiEkiplerDevlet HastanesiSoruşturmaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24