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Evde çıkan yangında eşini kurtardı, kendisi öldü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde evde çıkan yangında eşi Tahsine Atahan’ı (71) alevler arasından kurtaran eşi Yaşar Tahsin (71), dumandan zehirlenerek öldü

31 Ocak 2018 18:50

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde evde çıkan yangında eşi Tahsine Atahan’ı (71) alevler arasından kurtaran eşi Yaşar Tahsin (71), dumandan zehirlenerek öldü.
Geriş Mahallesi Bahçe Sokak’taki 2 katlı bir evin birinci katında oturan Yaşar Atahan, bugün saat 08.30 sıralarında salondaki sobayı yakmak isterken, parlama meydana geldi. Yaşar Atahan ile eşi Tahsine, bir anda alevler içinde kaldı. Yaşar Atahan, eşini salondan çıkarmayı başardı, ancak kendisi alevlerin arasında kaldı. Bu sırada çiftin çocukları Bülent Atahan, aşağı inerek annesinin üzerine su döküp dışarı çıkardı. Dumandan zehirlenen Yaşar Atahan ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tahsine Atahan, ağır yaralı olarak Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Yaşar Atahan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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