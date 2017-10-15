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Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla İlçesi'nde bir evde çıkan yangında aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi

15 Ekim 2017 22:11

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde bir evde çıkan yangında aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.
Kandemir Mahallesi Emek Sokak\'ta 38 yaşındaki Özgür Değer\'e ait evde, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Özgür Değer ile 65 yaşındaki Hesna Değer ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer, dumandan etkilendi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen üçü de kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.
Olayı haber alan ailenin yakınları fenalık geçirdi. 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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