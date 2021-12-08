Evde ceylan besleyen kişiye 50 bin lira para cezası

Şanlıurfa’da evinde ceylan besleyen bir kişiye, 50 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin baskın düzenlediği evde bulunan iki ceylan doğaya geri bırakıldı.

Şanlıurfa’da bir kişinin evde ceylan beslediği ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanları beslediği gerekçesi ile bir kişiye 50 bin lira ceza kesildi. Evde ceylan besleyen kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından el konulan iki ceylan ise doğal yaşam alanına bırakıldı.