Evde çalınmasın diye yanına aldığı altınları pazarda çaldırdı

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Melek Aykuş , evinde hırsızlık olayına karşı 90 bin lira değerindeki altınını bankada kasaya koymak için evden çıktı. Bankanın kapalı olması üzerine geri dönerek pazara uğrayan ve tezgahtan alışveriş yapan kadının çantasındaki altınların bulunduğu cüzdan 3 kadın tarafından çalındı. Aykuş, durumu fark etmesinin ardından polis merkezine giderek şüphelilerden şikâyetçi oldu.





Melek Aykuş yaşananları şöyle anlattı: "Akşam üzeri 17.45 sıralarında pazara geldim. Çantamda param, 90 bin lira değerinde altınlarım vardı. Bankaya götürecektim, baktım saate geç kalmışım. Bende kızım ıslak mendil isteyince pazara doğru gittim. Tezgaha yöneldim. Islak mendili seçerken adamdan poşet istedim. Parasını uzatmak için çantamı açtım. 1 saniye içinde 3 tane kadın yanımdaydı. Beni oyaladılar. O sırada baktım cüzdanım yok. Kadından şüphelendim. Hemen seslendim zabıtaya, polislere, çevredeki insanlara 'İmdat cüzdanım yok" diye bağırdım. 90 bin lira değerinde altınım vardı içinde çaldılar benden. Çığlık attım. Kadın, sırf polisler benimle ilgilenmesin diye 'Benim de cüzdanım gitti' dedi. Orada polislerin dikkatini dağıttı. Oda panik yarattı orda. Polisler döndüler ona baktılar. Elindeki boş cüzdanı tezgahın üstüne atarak 'Bak benim de 500 liram, çocuklarımın kimlikleri içindeydi' dedi. Polisler 'Sen de gel şikayetçi ol' dedi. Kadın 'Yok gelemem çocuklarım evde' dedi. Akşam polis karakoluna gidip şikayetçi oldum" (dha)