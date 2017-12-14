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Evde bilgisayardan yangın çıktı; 3 kişi dümandan etkilendi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bilgisayarın yanması sonucu çıkan yangında dumanlar evi sararken, dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı

14 Aralık 2017 13:05

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bilgisayarın yanması sonucu çıkan yangında dumanlar evi sararken, dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı.
Olay, saat 07.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi Tolgar Sokak\'ta bulunan apartmanın 5\'inci katında oturan Yılmaz ailesine ait evde meydana geldi. Gece açık unutulan bilgisayar sabah saatlerinde tutuştu. Dumanlar evi sararken, Mustafa ve Nurcan Yılmaz çifti dumandan etkilenerek uyandı. Daireyi dumanların sardığını, bilgisayarın bulunduğu masanın yandığını gören çift komşularından yardım istedi. Komşularının da yardımı yangına müdahale edildi. Gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Mustafa Yılmaz, eşi Nurcan Yılmaz ve çocukları İlayda Yılmaz\'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Mustafa, Nurcan ve İlayda Yılmaz kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiyenin evde yaptığı ilk incelemede masa üstünde duran bilgisayarın yandığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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