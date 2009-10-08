Evde beslemelik 'mikro domuz'

Kediden küçük, çay fincanından biraz büyükler... Minik buruşuk burunları, ufak ayakları ve normalden büyük kulaklarıyla karşı konulmaz sevimlilikteler...



Ve bu aralar ev hayvanı deyince akla ilk olarak onlar geliyor. Evcil hayvan sevenlerin son gözdesi ‘mikro domuzların’ sadece fiyatları büyük. İki yıl içinde büyüdüklerinde bile en fazla 35 santimetre boya ve 30 kilo ağırlığa ulaşan domuzların fiyatı 700 sterline (1650 TL) kadar çıkıyor. Küçük domuz alma çılgınlığı ünlü isimler arasında da yayılmaya başladı. Harry Potter serisi aktörlerinden Rupert Grint’in de bir mikro domuzu var. Tam zamanlı domuz yetiştiriciliği için işini bırakan 42 yaşındaki Jane Croft da mikro domuzlara talebin her geçen gün arttığını anlatıyor. Mikro domuzlar doğduklarında çay fincanı boyutunda oluyor ve yaklaşık 18 yıl yaşayabiliyorlar.