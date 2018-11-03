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Evde baygın bulunan 3 üniversiteliden biri öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, Efeler ilçesinde kaldıkları evde, iddiaya göre gece uyuşturucu hap kullandı

03 Kasım 2018 13:40

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi\'nde eğitim gören 3 öğrenci, Efeler ilçesinde kaldıkları evde, iddiaya göre gece uyuşturucu hap kullandı. Hapın etkisiyle rahatsızlanınca yardım isteyen ve ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerden Onur S. (21) yaşamını yitirdi, diğerlerinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Zafer Mahallesi\'ndeki bir evde bir araya gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Onur S., M.F.D. (19) ve Y.E.K. (20) iddiaya göre gece uyuşturucu hap kullandı. Gençler, bir süre sonra rahatsızlandı. Gençlerden biri saat 00.30 sıralarında durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekibi, gençleri yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan öğrencilerden Onur S., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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