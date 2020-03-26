Evde baktığı kuzuları için yem istedi; görevliler torunlarından bahsettiğini sanıp gıda paketi getirdi

Afyonkarahisar'da evinden çıkamayan 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evinde beslediği 2 kuzusu için yem istedi. Ancak gönüllüler 'kuzuları', 'torun' zannedince eve yem yerine gıda götürdü. Karşılarında kuzuları gören gönüllüler, hemen yem alıp, Kılıçarslan'a teslim etti

Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan Emine Kılıçarslan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olduğu için evden çıkamadı. Kuzularının yemi biten Kılıçarslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Görevlilere, "Kuzularıma yem istiyorum" dedi. Emine Kılıçaslan'ın talebi Vefa Destek Gurubu'na aktarıldı. Ancak kuzuları, torunlar zanneden gönüllüler, Emine Kılıçarslan'ın evine koliyle gıda götürdü. Gıda ürünlerini görünce şaşkınlık yaşayan Emine Kılıçarslan, kuzuları için yem istediğini söyledi. Koliler ise kabul etmek istemeyen Kılıçarslan'a ikna edilerek, teslim edildi. Gönüllüler, 1 saat sonra da eve kuzular için yem götürdü.

Emine Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kuzuları için yem istediğini ancak bir yanlış anlaşılma sonucu ekiplerin kendisine gıda malzemeleri getirdiğini anlattı. Kılıçarslan, ‘Kuzularıma yem istiyorum’ deyince onlar da torunlarım olduğunu düşünüp, bana gıda kolisi getirmiş. Başta koliyi almak istemedim. Kuzularımın yemi olmadığını söyledim. Onlar da koliyi bırakıp, gitti. Sonra da yem alıp getirdiler. Allah razı olsun" dedi.