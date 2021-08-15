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Ekonomi

Evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlayacak

15 Ağustos 2021 13:49

 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Derya Yanıködemeevde bakım yardımıengelli vatandaşlar
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