Evde 18 köpek besleyince, ev sahibi ve komşularıyla başı derde girdi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, evinde 18 köpeği ile yaşayan 1 çocuk annesi Selma Koldaş (56), komşuları ve ev sahibinin tepkisini çekti. Komşuları, köpeklerin havlamasından geceleri uyuyamadıklarını ve köpek pislikleri nedeniyle pencerelerini açamaz hale geldiklerini belirtirken, ev sahibi Ercan Altay ise hayvansever olduğunu belirtse de \"Selma Hanım, bana evi tutarken sadece 2 köpeği olduğunu söylemişti. Şikayetlerden artık bıktım. Kendisinden evimi boşaltmasını istedim\" dedi.

Zihinsel engeli 1 kız çocuk sahibi Selma Koldaş, 7 ay önce Ercan Altay\'a ait 2 katlı binanın alt katındaki daireyi aylık 400 liraya kiraladı. Bahçeli evde, 2 köpeği ile yaşamaya başlayan Koldaş, daha sonra bulduğu sokak köpeklerini de getirip, beslemeye başladı. Koldaş\'ın beslediği köpeklerin sayısı kısa sürede 18\'i buldu. Koldaş\'ın bir bölümünü evinin içinde, diğerlerini ise bahçede beslediği köpekler, başına dert oldu. Köpeklerin havlamalarından ve sokağı pisleterek, kokuya neden olmasından şikayetçi olan komşuları, durumu ev sahibi Ercan Altay\'a bildirdi. Altay, gelen şikayetler üzerine kiracısı Koldaş ile bir süre önce görüşüp, köpekleri evden göndermesini istedi. Koldaş ise Altay\'ın bu uyarısına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Altay, kiracısı Koldaş\'tan evi boşaltmasını istedi.

\'KÖPEKLERİMİN BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARARI OLMADI\'

Mağdur olduğunu ileri süren hayvansever Selma Koldaş, köpeklerinin bugüne kadar kimseye zararı olmadığını belirterek, \"Geçtiğimiz günlerde Ankara\'ya gitmiştim. Ben evde yokken, evim taşlanmış, pompalı tüfekle ateş edilmiş. Evde zihinsel engelli kızım vardı. Yaşananlardan dolayı çok korkmuş. Ev sahibimiz de komşularımız da köpeklerden rahatsız oldukları için bizi burada istiyor. Engelli kızımla ve köpeklerle nereye gidebilirim ki? Yetkililerden bana bahçeli müstakil bir ev bulabilmem için yardım etmelerini bekliyorum. Kirası neyse öderim\" diye konuştu.

Kızı için aldığı engelli maaşı ve evde bakım parası ile geçinen Koldaş, \'Yeni Hayvanları Koruma Kanun Yasa Tasarısı\'nın bir an önce yasalaştırılmasını isteyerek, \"Bizleri de bu hayvanları da zulümden kurtarın\" dedi. Koldaş, içinde bulunduğu durumu sosyal medyadan da paylaşıp, hayvanseverlerden destek istedi.

\'EVİ TUTARKEN 2 KÖPEĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ\'

Kendisinin de hayvansever olduğunu, kedi ve köpek beslediğini anlatan ev sahibi Ercan Altay ise \"Koldaş, evimi tutarken 2 köpeği olduğunu, bu nedenle bahçeli ev istediğini söyledi. Hayvanları sevdiğim için sorun olmadığını söyledim. Kendisi taşındıktan bir süre sonra geldiğimde bahçede 10, evin içinde de 8 kadar köpek vardı. \'Bunlar ne?\' diye sordum. \'Benim köpeklerim\' diye karşılık verdi. Evi tutarken 2 köpeği olduğunu söylediğini hatırlatınca sesini çıkarmadı. \'Ben de hayvan severim ben de kedi, köpek besliyorum ama böyle olmaz\' diyerek, uyardım\" diye konuştu.

\'ŞİKAYETÇİ KOMŞULARI GECE BİLE ARAMAYA BAŞLADI\'

Kadının komşularından gelen şikayetlerden bunaldığını dile getiren Altay, \"Neredeyse her gün birileri şikayet için aramaya başladı. Köpekler sokaklardan geçenlere saldırıyormuş. Köpeklerden biri komşunun çocuğunu bacağından ısırmış. Koldaş\'ın oturduğu evin üst katında başka bir kiracım var. Bahçe ortak kullanım alanı;ancak üst kattaki komşu, köpekler nedeniyle bahçeyi kullanamıyor. Üst kattaki kiracının ayakkabılarını köpekler parçalamış. Yaşananlar üzerine köpeklerden bir veya ikisinin kalabileceğini söyledim ama dinlemedi\" dedi.

\'ORTAM HİÇBİR CANLININ SAĞLIĞI İÇİN UYGUN DEĞİLDİ\'

Köpekler nedeniyle evin içinin de koktuğunu öne süren Ercan Altay, şunları söyledi:

\"Evin içerisini gördüğümde şok oldum. Köpeklerin pislikleri temizlenmiyordu. Ortam hiçbir canlının sağlığı için uygun değildi. Bahçedeki ağaçlar kesilmiş, evin içindeki kapılar sökülmüştü. Kapılardan bahçede sökülen ağaçların yerinde köpekler için barınacak yer yapıldığını gördüm. Uyarılarıma aldırış etmemesi üzerine kalan kapıları da ben söktüm. Şu an bahçe kapısı bile yok. Ben kendisini evden çıkarmaya çalışmıyorum. Sadece kendisinden bakabileceği bir, iki köpeği ile yaşamasını istedim o kadar. Hatta kendisine yardımcı olabilmek için birlikte Milas Belediyesi Barınağı\'na gittik. Ancak barınak yetkilileri, sahipli oldukları için bu köpekleri alamayacaklarını, zaten yerlerinin de olmadığını söyledi. Ayrıca sürekli burada bulunan köpeklerin değiştiğini fark ettik. Hatta iddiaya göre, sağdan soldan topladığı bu köpeklerden bazılarını çoğaltıp, yavrularını satıyormuş. Yaşanan tüm bu olumsuzlar nedeniyle mahalleli ile imza toplayıp, Kaymakamlık, Belediye ve Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne başvurmamız üzerine evi boşaltacağını söyledi. Ancak daha sonra tüm çabalarına rağmen taşınacak ev bulamadığını ifade etti. Yaşanan durumla ilgili kendisinin diğer yakınları ile görüşmelerimiz oldu. Onlar da bize hak verdiler.\"

Komşular ise köpeklerden rahatsız olduklarını belirterek, gönderilmesini istedi.

FOTOĞRAFLI