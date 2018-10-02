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Evde 1 tabanca, 9 tüfek, 5 kilo esrar ele geçirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda 5 kilo 360 gram esrar, 1 tabanca, 9 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

02 Ekim 2018 18:56

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda 5 kilo 360 gram esrar, 1 tabanca, 9 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Sulhiye Mahallesi\'nde oturan E.K.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 1 tabanca, 9 tüfek, 5 kilo 360 gram esrar ile bir adet 100\'lük banknot, 4 adet kenevir ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli E.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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