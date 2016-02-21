Evcilleştirdiği kuzusunu gittiği her yere yanında götürüyor

İstanbul'da bir televizyon kanalında spor müdür olarak görev yapan Mehmet Çelik, evcil hayvan olarak beslemeye başladığı 3 haftalık kuzusunu bir an olsun yanından ayırmıyor. 'Vatan' ismini verdiği kuzusunu Çelik gittiği her yere yanında götürüyor.Vatandaşların meraklı bakışları altında gezen Çelik, pembe giysisi bulunan hayvanıyla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin taleplerini de geri çevirmedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evcil hayvan olarak 3 haftalık bir kuzu aldığını belirterek, "Vatan" adını verdiği bu kuzunun kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Kuzunun kendisine çok değerli bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini, isminin ise olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir tarafından konulduğunu anlatan Çelik, "Vatan ile son derece mutluyuz. Biraz sıkıntıları olması rağmen doğal bir rehabilitasyon dostu diyebiliriz" dedi.

Çelik, insanlara hayvan sevgisini fahri olarak empoze ettiğini belirterek, "Hayvanlarla olmak çok güzel. Çanakkale kordonunda onunla gezmekten dolayı mutluyuz. Hayvanların insanlar için bu yoğun tempoda özellikle büro çalışmalarında, iş hayatında çok güzel stres atma noktasında arkadaş olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Toplumda daha çok kedi ve köpek gibi hayvanların beslendiğini ancak kendisinin bunların yerine "Sakız" cinsi olan "Vatan"ı sahiplendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Onu çok seviyorum. Yanımdan hiç ayrılmıyor, sürekli beraberiz. Kent yaşantısına da ayak uydurdu. Seyahatlerimde de onu yanımdan ayırmıyorum. Otellerde çok iyi niyetli arkadaşlarımız var. Eğer oda müsaitse benimle birlikte kalıyor. 7'den 70'e olağanüstü bir sevgi var kendisine. Onu, arzu ve istekle seviyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyen çok oldu. Vatan'ı önce köpek ya da keçi zannediyorlar ama sakız cinsi erkek kuzudur kendisi. Üzerindeki giysisi de dikkati çekiyor. Pembe giysisiyle dolaşmayı çok seviyor."