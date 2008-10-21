Evcil’i saklayan Silahçı kayıp

Nesim Malki cinayetinin azmettirici olarak arandığı dönemde yurt dışına kaçan Erol Evcil’i, gizlice döndüğü Bursa’da uzun süre evinde saklayan Bursaspor Kulübü’nün eski başkanlarından Hüseyin Silahçı (43), eşinin otomobiline “İntihar edeceğim” yazılı not bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

Eşinden 3 gündür haber alamayan Selin Silahçı polise başvurdu. Bursa polisi, fotoğraflarını karakollara dağıttığı Silahçı’yı arıyor.



Uçağı bile vardı



Bursaspor’da 1995 yılında kulüp başkanlığı yapan Hüseyin Silahçı, babası Hüsamettin Silahçı’nın 1987 yılında ölmesinden sonra bıraktığı servet ile Bursa’nın en zenginleri arasında yer aldı. Kardeşinin payını ödeyerek babasının kurduğu İnkişaf Tekstil Fabrikası’nın tüm hisselerine sahip olan Silahçı, 2 çocuğunun annesi olan ilk eşinden boşandı. Manken Yasemin Koşal’la uzun süre nişanlılık dönemi geçiren Silahçı, Bursa’da 4 evi varken 5 yıldızlı Almira Otel’in kral dairesinde yaşamaya başladı. Uçağıyla günü birlik yurtdışı gezileri yapan Silahçı’nın, aralarında Lamborghini ve Ferrari’lerin de bulunduğu 10’a yakın lüks otomobili vardı.





