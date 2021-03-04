Evcil hayvanlara pasaport ve mikroçip zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Veteriner Hekim Doğa Erdinç, zorunlu tutulan uygulamanın, bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade ederek, mikroçip taktırmayan vatandaşlara hukuki yaptırımların bulunduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlara pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 yılından itibaren en geç 1 yıl içinde kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirecek.

Veteriner Hekim Doğa Erdinç, zorunlu tutulan uygulamanın bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade etti. Erdinç, "Uygulamayla kedi ve köpeklerin aynı bizde olduğu gibi TC Kimlik numarasına benzeyen bir kimliklendirilmesi söz konusu. Bu da yaklaşık bir pirinç tanesi kadar hayvanın deri altına yerleşen bir mikroçiple gerçekleşiyor. Amaç kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak. Aslında bu uygulama, kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi ve bu hayvanların bilinçsiz bir şekilde sokağa bırakılmamasını amaçlıyor. Çünkü kişiler, hayvanları alıyorlar ve çok bilinçsiz bir şekilde tekrar sokağa bırakıyorlar. Para verip aldıkları bir köpeği sokağa bırakabiliyorlar. Dolayısıyla bu durum da sokakta hayvan sayısının kontrolsüz artmasına sebep oluyor. Mikroçip sayesinde herkes bilinçli bir şekilde kedi ve köpek beslemek zorunda kalacak" dedi.