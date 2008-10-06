Evcil hayvanlara mikroçip yaygınlaşıyor

Trakya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer Öğüt, ''Evcil hayvanlarınızı mikroçiplerle koruma altına alın'' dedi. Öğüt, Türkiye'de köpek ve kedilere uygulanan mikroçip sisteminin, evcil hayvanların güvence altına alınmasına büyük katkı sağladığını bildirdi.



Mikroçip uygulamasıyla köpeklere kimlik kazandırılarak köpek hırsızlığının da önüne geçildiğini ifade eden Öğüt, şunları söyledi : ''Kayıp veya çalınmış hayvanlarınızı mikroçipler sayesinde bulabilirsiniz. Mikroçip taktırdığınız köpeğiniz diyelim ki çalındı. Köpeğinizi çalan kişi mutlaka bir veterinere gidip onu kontrol ettirecek veya aşı yaptıracak. İnternet bağlantılı olan bu sistemde, çip bilgileri okutulacak ve hayvanın gerçek sahibi kolaylıkla tespit edilecektir.''



Köpek çalınma vakaları yüzde 70 azaldı



Veteriner Hekim Tamer Serhatli ise Edirne'de kedi ve köpeklere takılan mikroçip sayesinde köpek hırsızlığında yüzde 70 azalma olduğunu belirtti.



Edirne'de 50 civarında köpeğe mikroçip taktığını ifade eden Serhatli, şunları söyledi: ''Mikroçip, kedi ve köpeklerde deri altına yerleştirilen, Türkiye'de ve dünyada tanınan veri tabanına sahip kayıt sistemi destekli minik bilgi taşıyan elektronik devredir. Vatandaşlarımız evcil kedi ve köpeklerinin güvence altına altına almak istiyorsa mutlaka mikroçip taktırmalıdır. Çiplerdeki numara, o hayvanın bir çeşit kimlik kartı görevi görmektedir. Kaybolan veya çalınan köpeklerin gerçek sahipleri mikroçipler yardımıyla tespit edildiği için hırsızlık oranlarında ciddi anlamada azalma olmuştur.''



Serhatli, mikroçipli köpeğin bulunması için mutlaka bir veteriner tarafından çipin taranması ve okutuculara okutulması gerektiğini belirtti.



Kedi ve köpekler sınırdan dönüyor



Edirne'nin sınır kenti olaması nedeniyle mikroçip uygulamasının daha fazla önem kazandığını ifade eden Serhatli, yurtdışına çıkış yapacak olan kedi ve köpeklerde mikroçip ve kuduz titrasyon belgesi olması gerektiğini bildirdi.



Edirne'den yurt dışına çıkış yapmak isteyen bazı vatandaşların sınırdan geri döndüğünü belirten Serhatli ''Vatandaşlarımız haklı olarak gidecekleri ülkelere yanlarında evcil hayvanlarınında götürmek istiyor. Uygulama yeni olduğu için vatandaşlarımızın bir çoğu mikroçip sistemini bilmiyor. Sınırdan evcil hayvanlarıyla birlikte geri dönen vatandaşlar evcil hayvanlarına gerekli belgeleri hazırladıktan ve mikroçip taktırdıktan sonra çıkış yapıyor''

dedi.



Özel enjektörle yerleştiriliyor



Veteriner Hekim Serhatli, 4 santim olan mikroçiplerin köpeklerin kürek kemiği derisi altına özel enjektörle yerleştirildiğini söyledi.



Mikroçiplerin cerrahi müdahale yapılmadan çıkarılmasının söz konusu olmadığını anlatan Serhatli,''Uygulamayı 2-3 dakikada özel bir tabancayla iki omuzu arasındaki bölgeye yapıyoruz. Mikroçip derinin altında olduğu için hayvana hiçbir zarar vermiyor. Uygulama tamamlandığında köpeğiniz veya kediniz ömür boyu üzerinde taşıyacağı elektronik kimliğe kavuşuyor'' dedi.



Türkiye'deki sokak köpeklerinin mikroçip sistemiyle sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınabileceğini ifade eden Serhatli,sözlerini şöyle tamamladı: ''Daha önce sokak köpekleriyle ilgili bilgiler köpeğin kulak memesine küpe şeklinde takılıyordu. Küpe bir süre sonra düştüğünde köpeğin ne zaman kuduz ne zaman karma aşısı olduğu tespit edilemiyordu. Biz yerel yönetimlere mikroçip uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde köpeklerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi kolaylaşacaktır.'' (AA)

