Evcil hayvanına arkadaş arayan genç, "köpek Tinder'ı" geliştirdi

Kanada'da bir kişi, köpekler için Tinder'a benzer bir çöpçatanlık uygulaması geliştirdi. Toronto şehrinde yaşayan Colin Jarvis-Gaum, "Pawmates" adlı uygulamayı başta Golden Retriever cinsi köpeğine arkadaş bulmak için tasarladığını söyledi.

Independent Türkçe’nin CTV News'ü kaynak gösterdiği haberine göre, Jarvis-Gaum, "Aslında bu proje kendi köpeğimle başladı. Biraz yaşlandığı için eğer ona kendi hızına uygun oyun arkadaşları bulabilirsem müthiş olur diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Uygulama geliştirmeye dair hiçbir deneyimi olmadığını belirten 27 yaşındaki genç, YouTube'dan yazılım ve kodlamayla ilgili videolar izleyerek kendisini geliştirdiğini belirtti. Yazılımın "Tinder'a çok benzediğini" söyleyen Jarvis-Gaum, "Eğer ekranı sağa kaydırırsanız ve karşı kişi de aynı şeyi sizin için yaparsa, o zaman program bir sohbet başlatıyor" dedi.

10 binden fazla kullanıcıya ulaşan uygulama köpek severlerden de destek aldı.

"Kayıp köpek alarmı" ve "köpek sahiplenme ağı" gibi özellikler getirmeyi planlıyorlar

Öte yandan Pawmates'le ivme yakalayan Jarvis-Gaum ve ekibi, yazılımı farklı şekillerde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Jarvis-Gaum, "kayıp köpek alarmı" ve "köpek sahiplenme ağı" gibi özellikler getirmeyi planladıklarını ve böylelikle uygulamanın başka amaçlar için de kullanılabileceğini ifade etti.