'Evcil hayvan besleme' tartışması yaşanan apartmanda yeni kriz

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR\'deki evlerinde 2 kediyle 2 köpek besleyen çifte, apartman toplantısında \'İnsan değilsiniz, pis kokuyorsunuz\' diyen komşularına \'hakaret\' suçundan, sürekli kendilerine uyarıda bulunan apartman yöneticisi hakkında ise \'kişilerin huzur ve sükununu bozma\' suçlarından dava açıldı. \'Hayvan besleme\' tartışması yaşanan apartmanda daha önce de giriş kapısına kedi evi koyan anne ve kızı hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle savcılık, koruma kararı çıkarmıştı.

Bornova ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan apartmanda, evlerinde evcil hayvan besleyenlerle buna karşı çıkanlar arasında başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Sorunu çözmek için yapılan apartman toplantısında komşular arasında bir kez daha tartışma çıktı. Evlerinde 2 kediyle 2 köpek besleyen Ayşe ve Ümit Ülkü çifti, apartmanda yaşanan kokunun artezyen suyundan kaynaklandığını, bu suyun kullanılmaması üzerine de kokunun artık olmadığını anlattı.

\'PİS KOKUYORSUNUZ\' SÖZÜ, ADLİYELİK ETTİ

Bu sırada, toplantıda bulunan apartman sakinlerinden Fikret Paralı, hayvansever karı kocaya için \'Onlar insan değil; pisler, pis kokuyorlar\' dedi. Bu gelişme üzerine Ülkü çifti, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı inceleyen savcılığın uzlaşma çağrısına da apartman sakinleri, uymadı. Bunun üzerine savcılık, Paralı hakkında \'hakaret\' suçundan dava açtı.

BİR DAVA DA APARTMAN YÖNETİCİSİNE

Aynı süreçte Ülkü çifti, kendilerine benzer söylemlerde bulunan ve farklı kanallardan sürekli uyarılar gönderen apartman yöneticisi veteriner Saygun Ürgen için de dava açtı. Savcılık, aynı apartmanda yaşanan bu dava konusunda, taraflar arasında uzlaşma olmaması üzerine bir kez daha ceza istemiyle iddianame düzenledi. Apartman yöneticisi Ürgen hakkında da \'kişilerin huzur ve sükununu bozma\' suçundan dava açıldı. Her iki davanın da önümüzdeki günlerde, Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlanacağı öğrenildi.

VUKUATLI APARTMAN

Komşular arasında \'evcil hayvan besleme\' yüzünden çıkan ve adliye koridorlarına taşınan tartışmaların yaşandığı apartmanda, daha önce de \'sokak kedileri\' ve \'kedi evi\' yüzünden tartışma çıkmıştı. Apartman yöneticisi veteriner Ürgen, apartmanın giriş kapısının yanına sokaktaki kedilerin beslenmesi için mama kabıyla kedi evi koyan hayvansever Firdevs Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoyiçin\'e dava açmıştı. Bir süre sonra zinciri kesip, kedi evini kaldıran Ürgen ve apartman görevlisi hakkında bu kez Çırpıcı ile kızı suç duyurusunda bulunmuştu. Davalar sürerken, bina yöneticisi ve apartman görevlisi tarafından tehdit edildiklerini ileri süren Çırpıcı ile kızı Gürsoy için hakkında savcılık, koruma kararı vermişti.



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