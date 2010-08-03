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Yaşam

EVCİL GÜVERCİNLER AÇIK ARTIRMADA SATILIYOR SİVEREK (A.A)

03 Ağustos 2010 14:46

-EVCİL GÜVERCİNLER AÇIK ARTIRMADA SATILIYOR SİVEREK (A.A) - 02.08.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evcil cins güvercinler, haftada 2 gün düzenlenen ''açık artırma''da satışa sunuluyor. Hürriyet Caddesi'ndeki kuşçular kıraathanesinin bahçesinde kurulan kuş mezatında toplanan güvercin besleyenler ile kuş meraklıları, buraya getirilen cins güvercinleri tek tek değerlendiriyor. İlçe merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de katılımcıların yer aldığı açık artırmada, güvercin meraklıları bazen uzun süre beğendikleri kuşları almak için kıyasıya mücadele ediyor. İlçenin ''en kıdemli kuşçusu'' olarak tanıtılan Ahmet Kuyanay, söz konusu etkinlikle, ''amaçlarının kuş sevgisini yaymak olduğunu'' ifade etti. Yaklaşık 1 yıldır söz konusu açık artırmanın düzenlendiğini belirten Kuyanay, ''Siverek'te güvercin sevgisini yaymak için haftada iki gün kuşlar için ihale açıyoruz. Açık mezat şeklindeki 2 günlük ihalede vatandaşlar, kuş almak ve elindekini satmak için buraya geliyor. Burada bulunan kuşlar cinsine ve yeteneğine göre para ediyor. Açık artırmanın yapıldığı kuş mezatı her vatandaşa açık'' diye konuştu.

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