Evcen’e İtalya’dan tam not

T24 - Claudia Cardinale, gençliğini canlandıran Fahriye Evcen'e İtalya'dan övgüler yağdırdı.Tecrübeli oyuncu, Evcen'in dünya çapında büyük işlere imza atacağına inandığını dile getirdi.



Yıllardır Yaprak Dökümü dizisinde 'Necla' rolüyle izlediğimiz Fahriye Evcen, 18 Şubat’ta vizyona girecek 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' filminde Claudia Cardinale’nin gençliğini canlandırdığı rolüyle İtalyan aktristen büyük övgü adlı.



Yapılan açıklamaya göre Fahriye Evcen, aynı dönemde kendisine gelen üç senaryo arasından tercihini çok beğendiğini 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' filmi için kullandı. Claudia Cardinale gibi büyük bir sanatçıyla kamera karşısına geçmekten dolayı çok heyecanlandığını ve onur duyduğunu belirten Evcen, emeğinin karşılığını aldığını belirterek, filmin ilk kopyasını Fransa’da izleyen Claudia Cardinale’nin kendisini arayarak filmden ve oyunculuğundan duyduğu memnuniyeti ilettiğini söyledi.



'Dünya çapında işlere imza atacak'



Antalya Altın Portakal’da Claudia Cardinale’ye 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül getiren filmdeki performansı için Fahriye Evcen’i arayan Cardinale,"Fahriye çok genç ve güzel bir oyuncu. Filmdeki oyunculuğu ve İtalyancasıyla beni şaşırttı. Yakın gelecekte dünya çapında çok büyük işlere imzasını atacağından eminim. Güzelliği ise beni eski günlerime götürdü. Fahriye gibi genç ve güzel bir oyuncu ile kamera karşısına geçmek ve aynı karakteri canlandırmak meslek hayatımın farklı bir tadı oldu benim için" sözleriyle genç oyuncuyu yüreklendirmiş.





