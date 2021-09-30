Evanjelik papaz: İsa Peygamber, yeterli miktarda para bağışı yapılmadığı için dünyaya geri dönemiyor!

Evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü.

İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan Evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu. Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı.

Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.

Evanjelizm nedir?

Hristiyanlıkta, "İncil’i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD’de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi.



Nüfusun yaklaşık yüzde 25’ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, geleneksek olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle ABD seçimlerinde en büyük desteği Donald Trump’a vermişti.