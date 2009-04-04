Eva'nın ideal erkeği

Türkler çok samimi

‘Fitness’tan nefret ediyor’



Türkiye’ye gelen Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, “Beni erkekte en çok zekâ etkiliyor. Ve elleri de güzel olmalı; çalışmış bir insanın elleri olmalı” dediDondurma reklamı için 5 gündür Türkiye’de bulunan Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, bir dönem hakkında çıkan “Amerika’nın 50 farklı eyaletinde seviştim” haberlerinin yalan olduğunu söyledi. Mendes, zeki erkeklerden etkilendiğini de belirterek, “Elleri de güzel olmalı” dedi.İstanbul’un kendisini çok etkilediğini söyleyen Mendes, “Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve sarnıçlardan çok etkilendim; inanılmaz bir tarihi var. İmparatorluk zamanından kalma mücevherler çok etkileyici... Sarnıçlara gittiğimde ruhani şeyler hissettim. Türkler çok samimi. Kendimi rahat hissettim” dedi.Yapılan birçok ankette “en seksi kadın” olarak zirvede yer alan Mendes, “Fena değilim; yani kendimi gayet iyi hissediyorum. Bunu kibirli bir şekilde söylemiyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum” diye konuştu. Zeki erkeklerden etkilendiğini dile getiren Mendes, “Beni erkekte en çok zekâ etkiliyor. Kesinlikle akıllı olmalı... Ve elleri de güzel olmalı; çalışmış bir insanın elleri olmalı” dedi.Hakkında çıkan ‘ABD’nin 50 eyaletinde seviştim’ haberlerinin yalan olduğunu da söyleyen Mendes, “Bu tarz haberler gerçekten çok iğrenç. Ben hiçbir zaman böyle konuşmam” diye konuştu.Mendes’in yer aldığı reklamın gösterimi, haziran ayında başlayacak.Öte yandan Mendes, 1 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında www.sadecemagnum.com adresinden yayımlanacak interaktif dizi evinin dekorasyonunu da üstlendi.Eva Mendes, İstanbul’da formunu nasıl koruduğunu da açıkladı.Mendes, formunu nefret ederek de olsa fitness yaparak koruduğunu söyledi. Mendes, “Çok sevdiğim şeyleri yiyebilmek için mecburen fitness yapmak zorundayım” dedi.