Evan Rachel Wood, klip çekiminde Marilyn Manson tarafından tecavüze uğradığını açıkladı

Oyuncu Evan Rachel Wood, rockçı Marilyn Manson'ın 2007'de çekilen Heart Shaped Glasses klibinde kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, hayatı ve kariyerinin anlatıldığı Phoenix Rising isimli belgeselde, Evan Rachel Wood, Marilyn Manson'ın kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Wood, klipteki bir seks sahnesinde Manson'ın rol yapmak yerine kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Wood, "Böyle bir şeyi asla kabul etmemiştim" dedi.

Klip setinde kendisine içki verildiğini söyleyen Wood, karşı koyabilecek bir durumda olmadığını belirtti.

Wood "Hayatımda hiç bu kadar profesyonellikten uzak bir sette bulunmamıştım. Kaos vardı ve güvende hissetmiyordum" dedi

Wood daha önce 2007 ve 2010 yılları arasında ilişki yaşadığı Manson'ın kendisini genç yaşta taciz ettiğini, beynini yıkadığını, manipüle ettiğini söylemişti.

Wood, Manson'ı cinsel taciz ve saldırıyla suçlayan tek kadın değil. Game of Thrones oyuncusu Esme Bianco da Manson'ın kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını söylemişti.

Manson hakkında dört farklı cinsel saldırı davası bulunuyor.