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Eva sevgilisiyle geldi

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Eva Mendes, Magnum reklam filmi çekimleri için İstanbul'a geldi.

31 Mart 2009 03:00

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Eva Mendes, Magnum reklam filmi çekimleri için İstanbul'a geldi.

Mendes'i iş gezisinde yapımcı sevgilisi George Gargurevich de yalnız bırakmadı.



Ünlü erkek dergisi Askmen'in 2009 yılı başında yaptığı "En çekici 99 kadın" araştırmasında listenin bir numarasında yer alan Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, Magnum marka dondurma ve çikolataların reklam filmi çekimi için İstanbul'a geldi. Pazar akşamı saat 23.00 sularında Yeşilköy Havalimanı'na inen Mendes'in yanında, altı yıldır birlikte olduğu film
yapımcısı sevgilisi George Gargurevich de vardı. İkilinin korumalığını, Tarkan'ın da yakın koruması olan Legend Security'nin sahibi Levent Ağaoğlu yaptı.

'Magnum Haz Elçisi' olan 31 yaşındaki Eva Mendes, İstanbul'da bulunduğu süre boyunca markanın reklam filmi çekimlerine ve basın toplantısına katılacak. Seksi oyuncu ayrıca haz profesörü Bob Hurling tarafından altı ay süren araştırmalar sonunda geliştirilen PQ (Pleasure Quotient) Haz Testi sorularını yanıtlayacak. Mendes'in test sonuçları, tüm dünyaya İstanbul'dan duyurulacak.




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