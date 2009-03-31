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Eva Mendes İstanbul turunda

Bir dondurma markasının reklam çekimleri için İstanbul’a gelen Eva Mendes, kimsenin dikkatini çekmeden şehir turu attı.

31 Mart 2009 03:00

Dondurma markası Magnum’un reklam çekimleri için İstanbul’a gelen Eva Mendes, yoğun çekim programı öncesinde 6 yıllık sevgilisi yapımcı George Gargurevich ile İstanbul keşfine çıktı.

Eva Mendes fotoğrafları - FOTOGALERİ

İstanbul Sultanahmet’te Topkapı Sarayı’nı gezen Küba asıllı Amerikalı Eva Mendes ve yapımcı sevgilisi, öğle yemeği için ise Topkapı Sarayı’nın içindeki Konyalı Restaurant’ı tercih etti. Hürriyet'ten Serdar Benli'nin haberine göre, güneşli havayı fırsat bilen Eva, gün boyunca İstanbul’un keyfini çıkardı.

Son dönemin modası yırtık bir jean ile gezen Eva Mendes ve sevgilisi doğal tavırlarıyla dikkat çekti. Sultanahmet gezisi boyunca bir tur rehberinin eşliğinde gezen ünlü çifti vatandaşlar fark etmediler.

Tüm gününü stüdyoda geçirecek olan Eva Mendes, bir gün öncesinde İstanbul’un güneşli havasıyla güç topladı. Dünyanın en çekici kadını unvanına sahip olan Eva Mendes, 3 Nisan’da da düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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