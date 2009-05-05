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Eva Green Türk filminde oynayacak mı?

"El Yazısı" adlı filmde rol alması için "James Bond" filminin güzel yıldızı Fransız oyuncu Eva Green'e teklif götürüldü.

05 Mayıs 2009 03:00

Yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı "El Yazısı" adlı filmde rol alması için "James Bond" filminin güzel yıldızı Fransız oyuncu Eva Green'e teklif götürüldü.

Eva Green fotoğrafları - FOTOGALERİ

Alınan bilgiye göre, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Senaryo Geliştirme Ödülü" alan "El Yazısı" adlı filminin senaryosunu da Ali Vatansever yazdı.

Çekimleri yaz aylarında Bolu'da gerçekleşecek filmde rol alması için aktris Eva Green'e teklif sunuldu.

Filmin yapımcıları, "senaryonun Eva Green'e ulaştırılmadan önce oyuncunun Londra'daki ajasına gönderildiğini, burada okunup çok beğenilmesinin ardından Eva Green'e bizzat iletildiğini" belirtti.

Son olarak Oscar Ödüllü yapım "Altın Pusula"da rol alan Green, başrollerinde Saadet Işıl Aksoy ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı filmde teklifi kabul ederse, yolu bir Türk kasabasına düşen maceraperest bir turisti canlandıracak.

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