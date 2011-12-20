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Kültür-Sanat

Eva Green tanrıça olacak!

Oyuncu Eva Green’in, Noam Murro’nun yöneteceği ‘300: Battle of Artemisia’ projesine katılması gündemde.

20 Aralık 2011 02:00


T24 - Oyuncu Eva Green’in, Noam Murro’nun yöneteceği ‘300: Battle of Artemisia’ projesine katılması gündemde. Zack Snyder’in yönettiği ‘300 Spartalı’nın öncesini anlatacak film, 300’ün senaristleri Zack Snyder ve Kurt Johnstad tarafından kaleme alındı.

Eva Green tanrıça olacak

Radikal'de yer alan habere göre; Green’in filmde, Persler’in Kralı Xerxes’i ordusunu toplayıp Yunanlar’a karşı savaş açmaya ikna eden kötü bir tanrıçayı oynaması düşünülüyor. 2012’nin ilk çeyreğinde çekimlerine başlanacak ‘300: Battle of Artemisia’nın erkek başrolü için arayışlar devam ediyor.


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