Eva Green tanrıça olacak!



T24 - Oyuncu Eva Green’in, Noam Murro’nun yöneteceği ‘300: Battle of Artemisia’ projesine katılması gündemde. Zack Snyder’in yönettiği ‘300 Spartalı’nın öncesini anlatacak film, 300’ün senaristleri Zack Snyder ve Kurt Johnstad tarafından kaleme alındı.





Radikal'de yer alan habere göre; Green’in filmde, Persler’in Kralı Xerxes’i ordusunu toplayıp Yunanlar’a karşı savaş açmaya ikna eden kötü bir tanrıçayı oynaması düşünülüyor. 2012’nin ilk çeyreğinde çekimlerine başlanacak ‘300: Battle of Artemisia’nın erkek başrolü için arayışlar devam ediyor.





